Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş. (MKE), Samsun’a 2 milyar TL’lik dev bir yatırım yaparak "Samsun Üretim Kampüsü" kuruyor. Bu yeni tesis, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin stratejik savunma ürünleri ihtiyacını yerli ve milli imkanlarla karşılayacak. Proje, Samsun’un yatırım, üretim, istihdam ve ihracat hedeflerine önemli katkılar sunacak.

MKE Genel Müdürü’ne ziyaret

Samsun Valisi Orhan Tavlı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve Samsun Milletvekili Dr. Mehmet Muş, Samsun Milletvekili Ersan Aksu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, MKE Genel Müdürü İlhami Keleş’i ziyaret ederek projeyle ilgili detayları görüştü. Heyet, MKE’nin Samsun’u savunma sanayisinde önemli bir merkez haline getirme hedefini ele aldı ve projenin "Türkiye Yüzyılı" hedeflerine ivme kazandıracağını vurguladı.

MKE’nin 2 milyar TL’lik yatırımla hayata geçireceği Samsun Üretim Kampüsü, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaç duyduğu stratejik savunma ürünlerini yerli imkanlarla üretecek. Projenin tamamlanmasıyla Samsun, yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme stratejisine önemli katkı sağlayacak.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte Samsun, savunma sanayisi alanında stratejik bir merkez konumuna gelecek. Heyet, projeye destek veren başta Cumhurbaşkanı ve kabine üyeleri olmak üzere herkese teşekkür etti ve çalışmaları yerinde inceledi.

Değerlendirme sonrası açıklamalarda bulunan Vali Tavlı, "MKE’nin bu önemli yatırımı gelişen sanayisi, büyüyen ekonomisi, genç ve yetenekli iş gücü, yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme stratejisiyle Türkiye Yüzyılı’na önemli katkılar sağlayan kuzeyin üretim merkezi Samsun’umuzun gücüne güç katarak, Samsun Yüzyılı’na büyük bir ivme kazandıracak inşallah. Bu vesileyle; bu dev yatırımının şehrimize kazandırılmasına vermiş oldukları güçlü destekler için Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Cumhurbaşkanlığı Kabinemizin çok kıymetli Bakanlarına, TBMM Plan Bütçe Komisyonu Başkanımıza, Samsun Milletvekillerimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, MKE Genel Müdürümüze ve emeği geçen herkese şahsım ve hemşehrilerim adına bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Güçlü sanayi, güçlü Samsun, güçlü Türkiye" diye konuştu.

"Uçak bombaları Samsun’da üretilecek"

Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ise "MKE Çarşamba Üretim Kampüsümüz ile ilgili değerlendirmelerde bulunduk. Fotoğrafta paylaştığımız uçak bombaları Samsun kampüsünde üretilecek. Savunma sanayimizin dünya markası, MKE’nin 2 milyar TL’lik yatırımla Türk Silahlı Kuvvetleri’mizin ihtiyaç duyduğu stratejik ürünleri yerli imkanlarla üreteceği Çarşamba Üretim Kampüsümüz hem şehrimiz hem de ülkemiz adına büyük bir değer. Bugün geldiğimiz noktada Samsun, Türkiye Yüzyılı’nın parlayan yıldızı olmaya her geçen gün biraz daha yaklaşmış Kuzeyin Üretim Merkezi olmuş durumdadır. Bir kez daha Samsun’umuza ve ülkemize hayırlı olsun. Emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu.