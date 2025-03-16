SAMSUN (İHA) – Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü, Samsun ve çevre illerde kuvvetli rüzgar ile fırtına uyarısında bulundu.

Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi’nden yapılan Orta Karadeniz’de kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına başlıklı bilgilendirmede, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bölgemiz genelinde güney ve güney batılı (Lodos) esen rüzgarın bu akşam saatlerinden itibaren Ordu’nun iç kesimleri ile Tokat çevrelerinde, yarın sabah saatlerinden itibaren ise Amasya, Çorum çevreleri ile Samsun, Sinop ve Kastamonu’nun iç ve yüksek kesimlerinde yerel olarak kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (50-80 km/saat), Tokat çevreleri ile Ordu’nun yükseklerinde yer yer fırtına (80-90 km/saat) kuvvetinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın Salı günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara (Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, toz savrulması, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler gibi) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Uyarıda, muhtemel riskler ise ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi olarak belirtildi.