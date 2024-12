Samsun Valisi Orhan Tavlı, şehir eşkıyalarının vatandaşların huzurunu kaçırmasına bugüne kadar izin vermediklerini ve bundan sonra da izin verilmeyeceğini; organize suç örgütleri ve çetelere de nefes aldırılmayacağını söyledi.

Vali Orhan Tavlı, İlkadım Kaymakamı/Vali Vekili Abdulkadir Demir, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş ve Samsun İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar’ın da hazır bulunduğu bilgilendirme toplantısında Samsun’un 2024 yılındaki asayiş istatistiklerini açıkladı.

“Şehir eşkıyalarına izin verilmeyecek”

Şehir eşkıyaları ile mücadelenin devam edeceğini vurgulayan Vali Orhan Tavlı, “Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele konusunda Samsun’da güvenlik güçlerimiz bir diğer önemli başlığımız olan organize suçlarla mücadele konusunda da çok başarılı çalışmalara imza atmaktadır. 2024 yılında 76 operasyonda 2 organize suç çetesi çökertilmiş, 38 organize suç örgütü üyesi tutuklanmış, 153 ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği, bin 167 mühimmat, 579 bin 125 emtia, 31 ton 384 litre etil alkol, 13 milyon 262 bin 790 adet makaron, 4 bin 836 kg kaçak tütün ve 489 adet tarihi eser ele geçirilmiştir. Şehir eşkıyalarının hemşehrilerimizin huzurunu kaçırmasına bugüne kadar izin verilmedi, bundan sonra da verilmeyecek, organize suç örgütleri ve çetelere nefes aldırılmayacaktır” dedi.

“Aranan 15 bin 933 şahıs yakalandı”

Karadeniz Bölgesi’ndeki en yüksek nüfusa sahip şehri Samsun’u daha da güvenli bir şehir haline getirmek için çaba sarf ettiklerini dile getiren Vali Orhan Tavlı, “5 bin 486 emniyet, bin 834 jandarma ve 628 sahil güvenlik mensubu olmak üzere toplam 7 bin 948 personelimiz mesai mefhumu gözetmeksizin gece gündüz görev yapmaktadır. İlimiz genelinde 1 Ocak-31 Aralık 2024 tarihleri arasında emniyet ve jandarma birimlerimiz tarafından yürütülen operasyonel çalışmalar sonucunda çeşitli suçlardan aranan toplam 15 bin 933 şahıs yakalanmış, bin 725 adet ruhsatsız tabanca, 897 adet kuru sıkı tabanca, 2 bin 10 adet av tüfeği başta olmak üzere çok sayıda suç aleti ele geçirilmiştir” diye konuştu.

“Ateşli silahla yaralamada yüzde 39, evden hırsızlık olayında yüzde 61 azalma oldu”

Kişilere karşı işlenen suçlar hakkında rakamları basınla paylaşan Vali Tavlı, “2024 yılında ilimizde kişilere karşı işlenen suçlarda aydınlatma oranı yüzde 99, topluma karşı suçlarda aydınlatma oranı yüzde yüze yakın, malvarlığına karşı suçlarda aydınlatma oranı yüzde 94, millete ve devlete karşı suçlarda aydınlatma oranı yüzde 99, takibi gereken olaylarda aydınlatma oranı ise yüzde yüze yakın olmuştur. Yapılan etkin ve sıkı denetimler sonucunda 2023 yılına göre; kişilere karşı işlenen suçlardan; kasten öldürme suçlarında yüzde 24, ateşli silahla yaralama olaylarında yüzde 39,6, konut dokunulmazlığının ihlali suçlarında yüzde 23, yüz kızartıcı suçlarda yüzde 14 azalma sağlanmıştır. Mal varlığına karşı işlenen suçlardan; motosiklet hırsızlık olaylarında yüzde 60, işyerinden ve kurumdan hırsızlık olaylarında yüzde 56, evden hırsızlık olaylarında yüzde 61, otodan hırsızlık olaylarında yüzde 51, oto hırsızlığı olaylarında yüzde 34, yağma olaylarında yüzde 29 azalma sağlanmıştır. İlimizde suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde çok duyarlı bir mücadele verilmekte olup, firari suçluların sokaklarda gezmelerine ve vatandaşlarımızın huzurunu bozmalarına asla müsaade edilmemektedir” şeklinde konuştu.

“Terör finansmanına yapılan operasyonlarda 118 şahıs gözaltına alındı”

Terör örgütleriyle mücadele konusunda da çalışmaların devam ettiğinin altını çizen Vali Tavlı, “Milli irademize darbe yapmaya yeltenen, ülkemizin birlik ve beraberliğini bozmaya çalışan başta FETÖ/PDY, PKK/KCK, DEAŞ ve sol terör örgütleri olmak üzere, her türlü terör örgütü, terörist ve onların iş birlikçilerini yakalayıp Türk adaletine teslim etmeye kararlıyız. Bu amaçla; FETÖ/PDY, PKK, DEAŞ, sol terör örgütleri ve terörizmin finansmanına yönelik yapılan toplam 169 operasyon gerçekleştirilmiştir. Bu operasyonlarda; 118 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, 23 şahıs tutuklanmış, 57 şahıs hakkında adli kontrol kararı verilmiştir” ifadelerini kullandı.

“Uyuşturucu ile mücadelede 2 bin 333 şahıs gözaltına alındı”

Narkotik suçlarla alakalı da rakamlara değinen Tavlı, “Uyuşturucuyla mücadele dahilinde ise; 2024 yılında ilimiz genelinde 48 kilo esrar, 474 bin 861 adet sentetik ecza, 2 kilo 152 gram metamfetamin, 19 kilo skunk, 8 kilo bonzai, 4 bin 205 adet extacy hap ve 1 kilo 191 gram kokain başta olmak üzere toplamda 103 kilodan fazla uyuşturucu, 479 bin 827 adet hap, 1 milyon 987 bin 246 kök kenevir ve skunk ele geçirilmiştir. Bu doğrultuda gerçekleştirilen 2 bin 44 operasyonda 2 bin 333 şahıs gözaltına alınmış, 852 şahıs tutuklanmış ve 438 şahsa adli kontrol tedbiri uygulanmıştır. 52,5 kg metamfetamin, 348 kg esrar, 40 kg skunk, 21,5 kg bonzai, 2,5 kg kokain, 1 milyon 74 bin 404 adet sentetik ecza hap, 2.430 adet captagon, 25.841 adet extacy hap, 1 milyon 994 bin kök kenevir ve skunk ele geçirilmiştir. İlimizin her noktasında, NARVAS verileri doğrultusunda; öngörülmeyen alanlarda ve zamanlarda yapılan şok uygulamalar ve denetimler bu mücadeledeki etkinliğimizi her geçen gün daha da artırmaktadır. Güvenlik kuvvetlerimiz gençlerimizi ve geleceğimizi zehirleyen uyuşturucu tacirlerinin her an enselerinde ve onlara göz açtırmıyorlar” dedi.

“27 bin 597 araç ve motosiklet trafikten men edildi”

“Artık küresel bir sorun haline gelen göç. 2024 yılında göçmen kaçakçılığına yönelik 137 operasyonda 57 göçmen organizatörü ve 281 düzensiz göçmen yakalanmış, 21 şahıs hakkında gözaltı kararı verilmiş, 10 şahıs tutuklanmış, 18 şahsa adli kontrol tedbiri uygulanmıştır. Düzensiz göçle ve göçmen kaçakçılarıyla mücadelemiz devam etmektedir” diyen Vali Tavlı, trafik ve diğer uygulamalar hakkında şu bilgileri verdi:

“Samsun’da 2024 yılında trafik uygulamalarında ise kurallara uymayan 519 bin araç ve motosiklet sürücüsüne işlem yapılmış, 27 bin 597 araç ve motosiklet trafikten menedilmiş, plakasız tescilsiz trafiğe çıktığı tespit edilen bin 264 motosiklet MKE’ye teslim edilmiştir. Güvenli ve akıcı bir trafik için özellikle alkollü araç kullanan, hız sınırına ve kurallara uymayan sürücülere yönelik trafik denetimlerimizi daha da artıracağız.”

“Siber suçlarla mücadele kapsamında 2024 yılında 7 bin 337 sosyal medya hesabı incelenmiş olup, bunlardan 2 bin 253’ünün terörle iltisaklı olduğu tespit edilmiş, 355 şahıs ve hesaba işlem yapılmıştır. Bu alanda da siber güvenlik ekiplerimizle amansız bir mücadele verilmektedir. Ayrıca yüzde yüze yakın artışla 6 milyon 816 bin 15 Kaçakçılık, İstihbarat, Harekât ve Bilgi Toplama (KİHBİ) sorgulaması yapılmıştır.”

Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı faaliyetleri

Vali Tavlı, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı faaliyetleri hakkında şu bilgileri verdi:

“Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekiplerimiz tarafından 2024 yılında sahil güvenlik botları ile 5 bin 500 saat

denizde, kara araçları ile 6 bin 661 saat karada, sahil güvenlik helikopteri ile 423 saat 30 dakika havada görev icra edilmiş, 256 tekneye yasal işlem gerçekleştirilmiştir. ÖTV’siz akaryakıtın usulsüz kullanımına yönelik denetimlerde 13 usulsüzlük olayı tespit edilmiş, 46 bin 110 litre akaryakıt ele geçirilmiştir. Ayrıca 8 bin 934 Kaçakçılık, İstihbarat, Harekât ve Bilgi Toplama (KİHBİ) sorgulaması yapılmış, 5 şahıs yakalanmıştır. Asayiş, terör, narkotik, organize, siber ve göçmen kaçakçılığı suçları başta olmak üzere tüm suçlara karşı mücadelemiz; küçük-büyük, önemli-önemsiz ayrımı yapmaksızın bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kararlılıkla devam edecek, suçlular tek tek yakalanıp adalete teslim edilecektir.”

“Her şey Samsun’un huzuru için”

Samsun’un huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla 7/24 esasına göre mesai yapan kolluk kuvvetlerine çalışmalarında başarı ve kolaylıklar dileyen Samsun Valisi Orhan Tavlı, açıklamasını şöyle tamamladı:

“Bu konuda her zaman desteklerini yanımızda hissettiğimiz Büyükşehir Belediyemize, kamu kurumlarımıza, ilçe belediyelerimize, muhtarlarımıza, sivil toplum örgütlerimize ve tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. İlimizde tüm kurumlarımızla birlikte yürütmeye gayret gösterdiğimiz hayırlı ve güzel işlerimize yapıcı ve katkı sağlayıcı tüm haber ve yazıları için kıymetli basın mensuplarımıza da ayrıca teşekkür ediyoruz. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için mücadele ederken hayatını kaybeden aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Hayatta olan kahraman gazilerimize sağlık, afiyet ve huzur dolu uzun ömürler diliyoruz. Her şey Samsun’un huzuru için.”