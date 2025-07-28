Samsun Büyükşehir Belediyesi, şehrin önemli ulaşım arterlerinden biri olan Atatürk Bulvarı üzerinde yer alan Kenan Şara Köprülü Kavşağı’nda kapsamlı bir düzenleme hayata geçiriliyor. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Bu önemli altyapı projesinin yapımına 15 Ağustos 2025 tarihinde başlamayı planlıyoruz. Yaklaşık 3 ay sürecek çalışmalar sonucunda kavşağımızı modern bir yapıya kavuşturarak hemşehrilerimizin hizmetine sunmayı hedefliyoruz" dedi.

Kentin ulaşım altyapısını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Samsun Büyükşehir Belediyesi Atatürk Bulvarı üzerinde yer alan Kenan Şara Köprülü Kavşağı’nda kapsamlı bir düzenleme çalışması gerçekleştiriyor. Yapılması planlanan proje kapsamında köprülü kavşağın deniz bandı yönündeki bağlantı noktası modernize edilerek trafik güvenliği artırılacak. Aynı zamanda Atakum yönünden gelen araçların Baruthane, Kalkancı ve Karasamsun gibi yoğun nüfuslu mahallelere daha kolay ulaşım sağlaması hedeflenirken bu mahallelerden İlkadım yönüne geçişlerin daha hızlı ve pratik hale gelmesi için yeni bağlantı kolları inşa edilecek.

Proje ile birlikte özellikle Atakum istikametinden gelen vatandaşların Kalkancı Mahallesi’ne erişimi büyük ölçüde kolaylaşacak. Mevcut durumda çeşitli alternatif güzergâhlar üzerinden dolaylı olarak sağlanan ulaşım, yeni yapılacak bağlantı kolu sayesinde doğrudan ve çok daha kısa sürede gerçekleşebilecek. Yalnızca araçlar için değil yaya ulaşımı açısından da önemli iyileştirmeler içeren projede mevcut köprü üzerine asansör sistemleri eklenecek. Bu sayede özellikle engelli bireyler, yaşlılar ve çocuklu aileler başta olmak üzere tüm vatandaşların köprüyü daha kolay ve güvenli bir şekilde kullanabilmesi sağlanacak.

"Şehir içi trafiği rahatlatırken hemşehrilerimize de konfor sağlamış olacağız"

Düzenleme hakkında bilgi veren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Daha Hızlı, Daha Konforlu, Daha Güvenli Samsun vizyonumuz doğrultusunda ulaşım altyapımızı güçlendirmeye devam ediyoruz. Şehrimizin dört bir yanında gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızın yanı sıra önemli ulaşım arterlerimizden biri olan Atatürk Bulvarı üzerinde yer alan Kenan Şara Köprülü Kavşağı’ndaki çalışmalarımıza da başlayacağız. Kenan Şara Köprülü Kavşağı’na eklenecek iniş-çıkış kolu ile şehir içi trafiği rahatlatırken hemşehrilerimize de önemli bir konfor sağlamış olacağız. Bu önemli altyapı projesinin yapımına 15 Ağustos 2025 tarihinde başlamayı planlıyoruz. Yaklaşık 3 ay sürecek çalışmalar sonucunda kavşağımızı modern bir yapıya kavuşturarak hemşehrilerimizin hizmetine sunmayı hedefliyoruz. Hemşehrilerimizden, hem kendi güvenlikleri için hem de sürecin sağlıklı ilerleyebilmesi adına çalışmalar süresince trafik işaret ve yönlendirmelerine dikkat etmelerini rica ediyoruz. Gösterilen anlayış, sabır ve destek için şimdiden teşekkür ediyor, projemizin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.