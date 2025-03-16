Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü, son yıllarda artan ani ve yoğun yağışlar nedeniyle İlkadım ilçesinde gerçekleştirdiği iki büyük projeyle, şehri su baskınlarına karşı daha dirençli hale getirmeyi hedefliyor.

İlkadım ilçesinde yer alan 100. Yıl Bulvarı’na kadar ulaşan yağmur sularının, İlçe Transfer Merkezi’nin karşısından denize deşarj edilmesi için başlatılan projede SASKİ, toplamda 2 bin 738 metrelik bir yağmur suyu kollektör hattı döşemeye başladı. Şu ana kadar bu hattın 2 bin 150 metrelik bölümü tamamlanmış durumda. 100. Yıl Bulvarı’ndaki yoğun yağmur sularının güvenli bir şekilde denize yönlendirilmesi, bu hattın tamamlanmasıyla sağlanacak. SASKİ ekipleri, projedeki kalan hattın bitirilmesi için çalışmalarına hızla devam ediyor. Buna ek olarak, Derebahçe Mahallesi’nde, yağmur sularının Mert Irmağı’na yönlendirilmesi için inşa edilen Bin 152 metrelik hattın 950 metresi tamamlandı. Kalan bölümün de kısa süre içerisinde bitirilmesi planlanıyor.

"Altyapı, şehirlerin can damarıdır"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, altyapı yatırımlarının şehir için hayati bir öneme sahip olduğunu belirtti. Yağmur suyu hattı projelerinin, şehrin gelecekteki gelişimine büyük katkı sağlayacağına dikkat çeken Başkan Doğan, "Samsun’un güçlü bir vizyonla ilerlemesi için öncelikli olarak altyapımızı sağlam temellere oturtmalıyız. Şehrimizin büyümesine ve gelişmesine paralel olarak altyapıyı güçlendirmeyi birinci önceliğimiz olarak kabul ediyoruz. Bu bilinçle hareket ederek yağmur suyu kollektör hatlarını yeniliyor ve kanalizasyon şebekelerini güçlendiriyoruz. Yatırımlarımızla şehrimizi daha güvenli, daha yaşanabilir ve daha ileri taşıyacağız" dedi.