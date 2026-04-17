Sıklıkla kazaların meydana geldiği Samsun Şehir Hastanesi kavşağında otomobil ile Tofaş aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, Canik ilçesi 200 Evler Mahallesi Samsun Şehir Hastanesi yolu üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdullah D. idaresindeki 34 HHC 82 plakalı Tofaş Doğan araç ile Feyyaz Bayrak E.'nin kullandığı 55 ANA 122 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücü Abdullah D. ile yanında yolcu konumunda bulunan Veysel D., çocuklar E.D. ve V.D. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Samsun Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.