Samsun’da protokol, Türk Polis Teşkilatı’nın 180. kuruluş yıl dönümü nedeniyle İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen yemekte şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonda düzenlenen yemeğe Samsun Valisi Orhan Tavlı, Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nihat Soğuk, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Mustafa Çetin, Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Fahri Gülay, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bahçepınar, Samsun İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü Kazım Günay Demiralay, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, Tekkeköy Belediye Başkanı Mustafa Candal, Baro Başkanı Av. Pınar Gürsel Yıldıran, Samsun Müftüsü Seyfullah Çakır, ilçe kaymakamları, şahit ve gazi aileleri, emniyet mensupları ve aileleri ile çok sayıda davetli katıldı.

Samsun Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş yaptığı konuşmada, "Mensubu olmaktan onur ve gurur duyduğum Emniyet Teşkilatımızın 180. kuruluş yıldönümü hep beraber kutluyoruz. Gece-gündüz, soğuk-sıcak demeden 7/24 şehrimizin huzur ve güvenliğinin sağlanması noktasında görevimizi icra etmeye çalışıyoruz. Bizim inancımıza göre, şehit bayraktır, şehit ölümsüzdür. Şehit vatandır, annedir, babadır. Şehit bizim canımızdır, her şeyimizdir" dedi.

Samsun Müftüsü Seyfullah Çakır’ın yaptığı duanın ardından yemek programı sona erdi.