Samsun’un gastronomi turizmindeki payını artırmak, geleneksel lezzetlerini tanıtmak amacıyla Samsun Büyükşehir Belediyesi ve ilgili kurumların iş birliği ile 29 Mayıs-1 Haziran tarihlerinde düzenlenecek "8. Samsun Yöresel Ot Yemekleri Festivali" için başvurular başladı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi düzenlediği programlarla şehirde kültürel ve yöresel faaliyetleri desteklemeyi sürdürüyor. Bu kapsamda Samsun Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde düzenlenen 8. Samsun Yöresel Ot Yemekleri Festivali için başvurular başladı. Büyükşehir Belediyesi bu yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı, Samsun Valiliği, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, Anadoludakiler ve Samsun Turizmciler Derneği iş birliği ile gastronomi turizmi meraklıları için dopdolu içeriğe sahip bir "Yöresel Ot Yemekleri Festivali" hazırlıyor. 29 Mayıs- 1 Haziran 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek festival için başvurular başladı. Stantlar ve yarışmalar için son başvuru tarihi 15 Mayıs 2025 Perşembe. Festival için başvurular ise Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin internet sayfası üzerinden yapılabilecek. Yarışmaya katılmak isteyenler, yarışmanın kuralları ve başvuru koşullarına dair bilgilere de internet sitesi üzerinden ulaşabilecekler.

Samsun’da 4 gün sürecek festival

Yerli ve yabancı ziyaretçilerin yoğun ilgi göstermesi beklenen 4 gün sürecek festival Çobanlı İskelesi’nde gerçekleştirilecek. 8. Samsun Yöresel Ot Yemekleri Festivalinde; Yabani Otların Keşfi ve Tanınması Etkinliği, En Lezzetli Ot Yemeği Yarışması, En Lezzetli Otlu Tatlı Yarışması, Bitki Çayı Demleme Yarışması, Liseler Arası Otlu Lezzetler Yarışması, Canlı Mutfak Atölyeleri ve Söyleşilerle misafirlere unutulmaz bir deneyim yaşatılacak.