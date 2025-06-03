Samsun Olgunlaşma Enstitüsü, çevre bilincini artırmaya ve iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı sunmaya yönelik anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. "Doğanın Sırrını Çöz: Biyomimikriyle Düşün, Tasarla" başlıklı atölye, gerçekleştirildi.

Alanında uzman akademisyenler Doç. Dr. Melda Genç ve Doç. Dr. Elif Omca Çobanoğlu rehberliğinde yürütülen atölyede, doğanın kendi içinde barındırdığı kusursuz sistemler incelenerek çevresel sorunlara sürdürülebilir çözüm yolları arandı. Katılımcılar, biyomimikri (doğa taklidi) yaklaşımının temel prensiplerini hem teorik hem de uygulamalı olarak deneyimleme fırsatı buldu. Biyomimikri, doğanın milyonlarca yıl boyunca geliştirdiği sistemlerden ilham alarak bu yöntemleri tasarım, mühendislik, mimarlık ve sanat gibi alanlara uyarlamayı amaçlayan yenilikçi bir yaklaşım olarak öne çıkıyor. Atölye süresince öğrenciler; kelebek kanatlarından termit yuvalarına kadar pek çok doğal yapıyı analiz ederek, iklim krizine yönelik çevre dostu çözümler geliştirdi.

Etkinliğe ilişkin değerlendirmede bulunan Samsun Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Arzu Yıldırım, "Doğayla uyumlu düşünmeyi teşvik eden bu tür çalışmalar, öğrencilerimizin sürdürülebilirlik konusunda bilinçlenmesini ve çevresel problemlere çözüm üretme yetkinliği kazanmasını sağlıyor. Biyomimikri yaklaşımının eğitimde daha geniş yer bulması gerektiğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Atölye; düşünme, problem çözme ve sürdürülebilir tasarım becerilerini geliştirme hedefiyle, katılımcıların doğadan ilham alarak gelecek için yenilikçi projeler üretmelerine katkı sundu.