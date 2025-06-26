Samsun’da sahneye çıkan ünlü şarkıcı Merve Özbey, on binlerce hayranına unutulmaz anlar yaşattı.

Sevilen sanatçı Merve Özbey, festival kapsamında Batı Park’ta sahneye Samsunluları şarkılarıyla coşturdu. Özbey, Oğuzhan Koç ile düet yaptıkları yeni şarkısı "Geçsin Yıllar"ın yanı sıra, "Duman", "Helal Ettim", "Bir İmkansız Var" gibi en sevilen eserlerini gece boyunca Samsunlular ile tek bir ağızdan söyledi. Genç yaşta hayatını kaybeden müzisyen Onur Can Özcan’ı da sahnesinde anan Özbey, dev ekrana yansıtılan Özcan’ın görüntüleri eşliğinde merhum sanatçının "Yaramızda Kalsın" şarkısını seslendirdi.

Kendisi için hazırlanan "Arama Anne Mervelerdeyiz" yazılı dövizi gören Merve Özbey, duygularını, "Çok heyecanlıyım, çok teşekkür ediyorum. Bu akşam Mervelerdesiniz" sözleriyle dile getirdi.