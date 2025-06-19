Vezirköprü Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde yangın anında doğru ve hızlı müdahale konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla eğitimi ve tatbikat programı düzenlendi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Vezirköprü İtfaiye Amirliği ile iş birliği içerisinde yürütülen etkinlikte, İtfaiye Ekip Amiri Adem Yılmaz ve İtfaiye Eri Necip Efe Ateş tarafından merkezde görevli sağlık çalışanlarına yangın güvenliği konusunda teorik bilgiler aktarıldı. Eğitimde, yangın anında ilk yapılması gerekenler, doğru tahliye yöntemleri ve yangın söndürme cihazlarının etkili kullanımı konularına değinildi. Teorik bilgilendirmenin ardından, merkez bahçesinde uygulamalı tatbikat gerçekleştirildi. İtfaiye ekipleri, yakıt, ahşap ve plastik gibi maddelerin yanması durumunda nasıl müdahale edileceğini canlı olarak gösterdi. Daha sonra sağlık çalışanları, yangın söndürme tüpleriyle yanan cisimlere birebir müdahale etti.

Tatbikat kapsamında ayrıca, senaryo gereği merkez binasında yangın çıkması simüle edildi. Siren sesleriyle başlayan tatbikatta, personel hızlı bir şekilde binayı boşalttı ve toplanma alanına geçerek organize bir şekilde hareket etti. İtfaiye ekipleri ise içeride mahsur kalan kişileri kurtararak tatbikatı başarıyla tamamladı. Gerçeği aratmayan tatbikat, çalışanların muhtemel bir yangın durumunda nasıl hareket etmeleri gerektiğini pekiştirmesi açısından büyük önem taşıdı. Eğitim sonunda katılımcılara yangınla mücadelede dikkat edilmesi gereken hususlar yeniden hatırlatıldı.