Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), Türk Eximbank ve Avrupa İşletmeler Ağı Karadeniz iş birliğinde düzenlenen toplantıda, ihracat yapan ve ihracata yönelmek isteyen firmalara yönelik kredi, sigorta ve finansman destekleri ele alındı.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde gerçekleştirilen 'Türk Eximbank Kredi ve Sigorta Programları Tanıtım Toplantısı'nda, Türk Eximbank'ın sunduğu kredi imkanları, ihracat kredi sigortası uygulamaları ve dış ticaret işlemlerine ilişkin güncel bilgiler katılımcılarla paylaşıldı.

Toplantının açılışında konuşan Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kadir Erol Beytekin, ihracat yapan ya da ihracata yönelmek isteyen firmaların doğru finansman araçlarına ulaşmasının uluslararası pazarlarda daha güçlü yer almaları açısından büyük önem taşıdığını söyledi. Samsun'un üretim gücü, lojistik avantajı ve girişimci yapısıyla daha yüksek ihracat hedeflerini hak ettiğini belirten Beytekin, firmaların finansman araçlarını bilinçli ve etkin kullanmasının sürdürülebilir ihracat açısından kritik rol oynadığını ifade etti. Beytekin ayrıca, Samsun TSO olarak üyelerin dış ticaret kapasitesini geliştirmeye yönelik eğitim ve bilgilendirme çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.

Türk Eximbank Ege ve Anadolu Bölge Müdürü Gülom Kudal da, Samsun'un Eximbank açısından stratejik öneme sahip şehirlerden biri olduğunu dile getirerek, Karadeniz Bölgesi'nin üretim, sanayi ve lojistik gücünü yakından takip ettiklerini kaydetti. Bölgedeki müşteri sayısını ve işlem hacmini artırmayı hedeflediklerini belirten Kudal, firmalara daha hızlı ve erişilebilir hizmet sunmayı amaçladıklarını ifade etti. Küresel ekonomide yaşanan gelişmelerin dış ticareti olumsuz etkilediğini kaydeden Kudal, üretim ve ihracattan vazgeçilmemesi gerektiğini vurgulayarak, firmaların mevcut şartlara uyum sağlayıp yeni fırsatlara odaklanmasının önemli olduğunu belirtti.

Toplantıda, Türk Eximbank Samsun Şube Müdürü Sezai Demir tarafından 'İhracat kredileri ve finansman imkanları', Türk Eximbank İç Anadolu Sigorta Pazarlama Müdürü Burcu Gökçe Yılmaz Akın tarafından ise, 'Alacak sigortası uygulamaları ve sigorta destekleri' konularında sunum gerçekleştirildi.

Program, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.