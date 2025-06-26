Samsun Büyükşehir Belediyesi, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) başvurusu yapacak gençlere 2025 yılı için önemli bir destek sağlıyor. Belediyenin başlattığı destek programıyla belirli şartları taşıyan gençlerin KPSS başvuru ücretleri karşılanacak.

Samsun’da ikamet eden, 35 yaşını doldurmamış, sosyal desteğe ihtiyaç duyan ve başvuru formunu eksiksiz dolduran adaylar bu destekten yararlanabilecek. Başvurular 10 Temmuz 2025 tarihine kadar belediyenin internet sitesi üzerinden çevrim içi olarak yapılabilecek.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, bu uygulama ile adayların sınava odaklanmalarını kolaylaştırmayı ve kamu kurumlarında görev almak isteyen gençlere moral desteği sağlamayı amaçlıyor.