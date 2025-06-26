Kadın girişimcilerin işlerini büyütme yolculuğuna rehberlik eden ve onları uluslararası pazarlara açılma yolunda destekleyen EY Girişimci Kadın Liderler Programı 2025 başvuruları açıldı. Son başvuru tarihi 15 Ağustos 2025.İSTANBUL (İGFA) - Girişimci Kadın Liderler Programı 2025 başvuruları açıldı. İşlerini büyütme ve uluslararası pazarlara açılma hedefi olan vizyon sahibi kadın girişimcileri bir araya getirerek onlara eğitim, mentorluk, iş geliştirme ve güçlü bir network ağı sunmayı amaçlayan programa başvurular 15 Ağustos 2025 tarihine kadar EY Türkiye web sitesi üzerinden yapılabilecek.

Daha önceki yıllarda olduğu gibi bu sene de EMEIA bölgesi (Avrupa, Orta Doğu, Hindistan ve Afrika) genelinde düzenlenecek EY Girişimci Kadın Liderler Programı ile EY Türkiye bugüne kadar 80 girişimci kadına destek verdi.

EY Girişimci Kadın Liderler Programı, katılımcılarına eğitim, iş geliştirme, mentorluk ve networking (ağ oluşturma) alanlarında destek sunuyor.

Tamamen ücretsiz olan bu program ile bağımsız bir jüri tarafından seçilecek kadın girişimcilerin, iş dünyasının başarılı liderlerinin bilgi ve deneyimlerinden yararlanabilecekleri bir ağa katılmalarına, geniş ve kapsamlı EY kaynaklarına erişmelerine, şirketlerini sürdürülebilir bir şekilde büyütmelerine ve uluslararası pazarlarda rekabet edebilmelerine imkân sağlanıyor.

Ayrıca program, kadın girişimcileri uluslararası pazarlarda öne çıkararak birçok alanda gelişim fırsatı sunuyor.

Programa katılmaya hak kazanan kadın girişimcilere sağlanan olanaklar şöyle sıralandı:

Başarılı girişimcilerin ve iş liderlerinin dahil olduğu prestijli bir ağın parçası olma

İş stratejileri ve uygulamaları hakkındaki en güncel trendler, araştırmalar ve yönetimsel konular ile alakalı bilgi sahibi olma

Potansiyel ortakları, stratejik iş birliklerini, müşterileri ve tedarikçileri etkin bir biçimde tanımlayarak potansiyel sermaye kaynaklarına giden yolları keşfetmek için önemli becerileri geliştirme

Birebir mentorluk desteğine erişim fırsatı elde etme

Liderlik ve iş becerilerini güçlendirme, uzman danışmanlarla ve deneyimli girişimcilerle görüşmeler yaparak potansiyel gelişim alanlarını belirleme

Kurumsal yöneticiler, yatırımcılar ve medya nezdinde hem kendileri hem de şirketleri için görünürlüğü artırarak muhtemel yeni iş birlikleri ve fırsatlar edinme

EY’ın düzenlediği etkinliklere ve eğitimlere ücretsiz veya indirimli katılım hakkı imkanı

60 ülkede 1000'den fazla kadın girişimciden ve ilham verici rol modellerden oluşan küresel bir topluluğa dahil olma