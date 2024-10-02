Adıyaman’ın Samsat ilçe Kaymakam Yaşar Artar, sorunların tespiti için köy gezilerine başladı.

2 Temmuz 2024 Tarihli Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Samsat ilçesine Atanan Kaymakam Yaşar Artar, Samsat İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Akın, İlçe Özel İdare Müdürü Haşim Uçar ve Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Fahrettin Çelik ile birlikte başlattığı köy gezileri programına Doğanca Köyü ile başladı.

Kaymakam Artar, köy konağında bir araya geldiği Muhtar Mustafa Karadede ve vatandaşların sorunlarını dinleyerek, kalıcı afet konutları, tütün alımları, içme suyu ve kültür evi ile ilgili olarak bilgiler aldı.

Çille mezrasını da gezen Kaymakam Artar ve beraberindekiler, kültür evi ve kalıcı konutların yapılması için planlanan arazide incelemelerde bulundu. Daha sonra okulda öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelen Kaymakam Artar, eğitim alanındaki sıkıntıları dinleyerek, çözüme kavuşturulması için ilgililerle görüştü.

Kaymakam Artar, kısa bir süre önce Samsat ilçesinde göreve başladığını, bu süre içerisinde ilçe merkezi ve köylerin sıkıntılarını yerinde görerek, sorunları çözmek için yoğun bir çaba içerisine girdiklerini söyledi.

Kaymakam Artar, "Samsat ilçemizde 2017 ve 2018 yıllarında yaşanan iki ayrı deprem ve peşinden yaşanan 6 Şubat depremi nedeni ile birinci önceliğimiz, deprem kaynaklı sıkıntıları gidermektir. Bunun dışında kalan köylerimizde aciliyet durumlarına göre çalışmalarımızı aralıksız sürdürmekteyiz. Köylerimizi daha iyi tanıma, sıkıntıları yerinde görme ve önümüzdeki süreçte yapılacak çalışmaları daha iyi planlayabilme amacıyla köy gezileri başlattık. Vatandaşlarımız ile bir arada olmaktan mutluluk duymaktayız. Önümüzdeki gönlerde bütün köylerimizi ziyaret etmeyi planlamaktayız" diye konuştu.