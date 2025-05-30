Kayseri, İstanbul ve Avrupa’da düzenlenen çeşitli şampiyonalarda derece elde eden ERVA Sağlık Spor Kulübü öğrencileri, İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan’ı ziyaret etti.

Sporcuların elde ettiği başarıların tebrik edildiği ziyarette, sporun çocukların fiziksel ve ruhsal gelişimindeki önemi üzerine sohbet gerçekleştirildi. Ziyarette konuşan İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, "Genç yaşta böyle büyük başarılar elde eden çocuklarımızla bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyorum. Spor, sadece fiziksel bir aktivite değil, aynı zamanda disiplin, öz güven ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının temelidir. Çocuklarımızın spora yönelmesi ve ulusal, uluslararası arenalarda ülkemizi başarıyla temsil etmesi hepimiz için gurur kaynağıdır. Başta ERVA Spor Kulüplerini ilimize kazandırarak gençlerimizin spora yönelmesine vesile olan Kayseri Valimiz Sayın Gökmen Çiçek olmak üzere, antrenörlerimize ve ailelerimize yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

Ziyaret sonunda sporcular, şampiyonluk madalyalarını Dr. Erşan’la paylaşarak hatıra fotoğrafı çektirdiler.