Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Yunusemre Belediyespor'un Türkiye dereceleri elde eden başarılı sporcularını makamında ağırladı. Ziyarette Türkiye şampiyonu judocu Alp Canıtez ile badminton branşında Türkiye üçüncüsü olan Irmak Denktaş ve Elif Ada Ceylan yer aldı.

Başkan Balaban, sporcuları tek tek tebrik ederek elde ettikleri başarıların Manisa için büyük bir gurur kaynağı olduğunu ifade etti. Amatör branşlara verilen desteğin önemine vurgu yapan Balaban, 'Asıl amacımız çocuklarımızı sporla buluşturmak ve onları sağlıklı bireyler olarak yetiştirmektir. Bu başarılar da doğru yolda olduğumuzu gösteriyor' dedi.

Yunusemre Belediyespor Kulüp Başkanı Bülent Kanik ise elde edilen derecelerin verilen desteklerin bir sonucu olduğunu belirterek Başkan Balaban'a teşekkür etti.

Ziyarete Belediye Başkan Yardımcısı Seyit Ali Özmen, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Tuncay Öztürk ile kulüp yöneticileri Yücel Taşçı, Metin Keleş, Necati Türkoğlular ve Burak Filiz de katıldı.

Öte yandan başarılı judocu Alp Canıtez, Bilecik'te düzenlenen Okul Sporları Küçükler Judo Türkiye Birinciliği'nde 60 kiloda altın madalya kazanarak Türkiye şampiyonu oldu. Badminton branşında mücadele eden Irmak Denktaş ve Elif Ada Ceylan ise Amasya'da gerçekleştirilen 13 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonası'nda çift kızlarda üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.