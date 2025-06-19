Erzurum’un eğitimde parlayan yıldızı İbrahim Hakkı Kubilay İmam Hatip Ortaokulu, bu yıl düzenlediği 5. sınıf kabul sınavıyla bir rekora daha imza attı.

Yaklaşık 2 bin öğrencinin başvurduğu sınav üç okulda gerçekleştirilerek Erzurum’da büyük yankı uyandırdı. Bu yoğun ilgi, okula duyulan güvenin ve eğitimdeki öncülüğünün en net göstergesi oldu. Akademik başarılarının yanı sıra sosyal, kültürel ve sportif alanlarda da adından sıkça söz ettiren okul; öğrencilerini yalnızca sınavlara değil, hayata da en iyi şekilde hazırlamayı hedefliyor. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlama ve öğrencilerini çok yönlü bireyler olarak yetiştirme anlayışı, kurumsal vizyonunun temel taşlarını oluşturuyor.

2025 yılı LGS ve PYBS (İOKBS) sınavlarında 500 tam puan alarak büyük bir başarıya imza atan öğrencileriyle okul, Erzurum’un ve Türkiye’nin en seçkin eğitim kurumları arasında yer alıyor. Elde edilen bu sonuçlar; güçlü bir okul kültürü, özverili bir idare, donanımlı öğretmen kadrosu ve hedefleri doğrultusunda azimle çalışan öğrencilerin ortak emeğinin bir yansıması.

Eğitimde kalite, disiplin ve yenilikçiliği temel ilke edinen okul; her geçen yıl güçlenen akademik yapısı, modernleşen eğitim ortamı ve artan başarı grafiğiyle Erzurum’un en başarılı okulu olma unvanını gururla taşımaya devam ediyor.