Denizli’nin Buldan ilçesine bağlı Türlübey Mahallesi’nde seçim öncesi 4 ay içinde düğün salonunu tamamlama sözü veren Belediye Başkanı Mehmet Ali Orpak’ın aradan 1 yıl geçmesine rağmen herhangi bir adım atmaması vatandaşları isyan ettirdi. Saman deposunda düğün yapan ve etkinliklerde tuvaletlerini boş araziye yapmak zorunda kalan Türlübeyliler, "Başkan Orpak, bahaneler üretmesin verdiği sözü bir an önce tutsun" dedi.

Köy statüsünde iken köy tüzel kişiliğine ait olan ve daha sonra Büyükşehir Yasasıyla Buldan Belediyesine geçen bir tarlanın düğün salonu sözü verilerek satılmasının ardından düğün salonlarına kavuşamayan Türlübey Mahallesi sakinlerinin çilesi bitmiyor. 31 Mart seçimleri öncesi mahalleye gelerek, seçilmesi halinde 3-4 ay içinde düğün salonunu yapma sözü veren Buldan Belediye Başkanı Mehmet Ali Orpak’ın da konuya duyarsız kalması tepkileri de beraberinde getirdi.

Cemiyetler saman deposunda yapılıyor

Saman deposu olarak kullanılan tentenin altında düğün, sünnet, nişan ve mevlit gibi cemiyetlerini yapmaya devam eden Türlübey sakinleri, en çok alanda tuvalet bulunmaması yüzünden sıkıntı yaşıyor. Alanın yanındaki boş arazide ihtiyaçlarını gideren vatandaşlar, kışın soğuk ve yağmur yazın ise sıcakta branda altında etkinlik yapmak zorunda kalınca en mutlu günlerini sıkıntı içerisinde geçiriyor. Cemiyetlerin yapılacağı gün samanları başka bir yere taşımak zorunda kalan mahalleli, 1 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen her hangi bir adım atmayan Buldan Belediye Başkanı Orpak’ın verdiği sözü yerine getirmesini bekliyor.

"Başkan Orpak verdiği sözü tutmuyor"

Buldan Belediye Başkanı Orpak’ın seçilmesi halinde 3-4 ay içinde düğün salonu yapma sözü verdiğini, kendisine en fazla oyun bu söz üzerine mahallelerinden çıktığını hatırlatan mahalle sakini Murat Taşkıner, "Bir önceki Belediye Başkanı, köy statüsünde iken köy tüzel kişiliğine ait olan, daha sonra Büyükşehir Yasasıyla Buldan Belediyesine geçen köyümüze ait bir tarlayı, başka bir yere düğün salonu yapma sözü vererek sattı. Başkan, bize verdiği bu sözünü yerine getirilmedi. Yeni seçilen Buldan Belediye Başkanı Mehmet Ali Orpak da, seçimlerden önce bizden destek isteyerek, seçilmesi halinde 3-4 ay içinde düğün salonunu yapma sözü verdi. Seçimlerin ardından 1 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen hala düğün solunu ile ilgili herhangi bir gelişme olmaması bizleri üzüyor" diye konuştu.

"Başkan Orpak, bahaneler üretmesin verdiği sözü bir an önce tutsun"

Buldan ilçesinin Türlübey’den daha az nüfusa sahip bazı kırsal mahallelerinde düğün, nişan ve benzeri etkinlikler için üstü örtülü yerler bulunduğunu ifade eden Murat Taşkıner, "Mehmet Ali Orpak başkanın verdiği sözü bir an önce tutmasını bekliyoruz. Başkanın, belediyenin borcunu falan bahane etmemesini, seçimlerden önce belediyenin borcu olduğunu bilmemesinin mümkün değil" dedi.