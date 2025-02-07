Balıkesir’in Susurluk ilçesinde samanlık yanında bulunan depoda yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sayesinde samanlığa ve çevredeki diğer yapılara sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Susurluk ilçesi Karapürçek Mahallesi Hürriyet Caddesi’nde M.K. isimli vatandaşa ait samanlık yanında bulunan depoda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangın, samanlığa ve çevredeki diğer yapılara sıçramadan söndürüldü. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.