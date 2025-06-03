Manisa’nın Salihli ilçesinde Ticaret ve Sanayi İlköğretim Okulu Bahçesine ve Fahriye Hanım İlkokulu bahçesine hayırseverler tarafından anaokulu yapılıyor. İnşaatı devam eden anaokullarında Kaymakam Ali Güldoğan incelemelerde bulundu.

Salihli Ticaret ve Sanayi İlköğretim Okulu Bahçesine hayırsever tarafından yüzde 51’i yaptırılan Aytuğ-Batu Demir Anaokulu ve Fahriye Hanım İlkokulu bahçesine hayırsever tarafından yapımı devam eden Fatma-Akif Ceylan Anaokulu inşaatı devam ediyor. Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan, inşaatı devam eden anaokullarında incelemelerde bulunup, inşaat çalışmaları hakkında yetkililerinden bilgi aldı.

Kaymakam Güldoğan’a incelemeler sırasında İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen eşlik etti.