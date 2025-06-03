Manisa’nın Salihli ilçe Kaymakamı Ali Güldoğan, ilçede devam eden sağlık alanındaki devam eden çalışma alanlarında incelemelerde bulunarak yatırımlar hakkında bilgi aldı.

Salihli’de sağlık alanındaki yatırımlarda çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. İlçe Kaymakamı Ali Güldoğan, İlçe Sağlık Müdürü Sezgin Güleç ile birlikte ilçede yapımı devam eden Salihli İlçe Sağlık Müdürlüğü, 9 hekimlik Aile Sağlığı Merkezi ve Acil Sağlık Hizmeti İstasyonu inşaatında incelemelerde bulundu.

Çalışmaları yerinde inceleyen Kaymakam Güldoğan, inşaat çalışmalarının son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.