Manisa’nın Salihli ilçesinde ‘Kahverengi Kokarca’ zararlısına karşı biyolojik mücadele kapsamında 3 bin Samuray Arıcığı doğaya salındı.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yürüttüğü Ülkesel Entegre Mücadele Yönetimi Projesi çerçevesinde gerçekleştirilen etkinlikte, Salihli’de 3 bin Samuray Arıcığı, zararlı popülasyonunu dengelemek amacıyla doğaya bırakıldı. Bahçecik Mahallesi’nde düzenlenen etkinliğe, Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, Salihli İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Doğukan Karaaslan, Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Demir ve Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü’nden uzmanlar katıldı. Etkinlik, bölgedeki üreticilere sürdürülebilir tarım yöntemleri hakkında bilgi verilmesi açısından da önemli bir fırsat sundu.

Kahverengi Kokarca, fındık, elma, armut, şeftali, domates ve mısır gibi ürünlerde büyük verim ve kalite kayıplarına yol açan, aynı zamanda kış aylarında evlere ve depolara girerek fiziki rahatsızlıklar oluşturan bir zararlı türü. Tarım ve Orman Bakanlığı, bu zararlıyla mücadelede çevre dostu ve sürdürülebilir yöntemleri tercih ediyor.

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, biyolojik mücadelenin önemine dikkat çekerek, "Trissolcus japonicus, Kahverengi Kokarca’nın yumurtalarına parazitlenerek popülasyonunu doğal yollarla baskı altına alır. Böylece kimyasal ilaç kullanımı azalır ve çevreye zarar verilmeden zararlılarla mücadele edilir" dedi. Öztürk, proje kapsamında Akhisar, Turgutlu, Yunusemre, Şehzadeler ve Salihli’de toplam 6 bin Samuray arıcığını doğaya bırakıldığını söyledi.

Salihli’de tarım alanında birçok ürünün yetiştiriciliğinin yapıldığını belirten Kaymakam Ali Güldoğan "Bu bağlamda yapılan biyolojik müdahale ürün verimliliği ve ilçemizin ekonomisine önemli bir katkı sunacaktır" dedi.