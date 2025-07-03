Manisa’nın Salihli ilçe Kaymakamı Ali Güldoğan, Ahmetli yangınından etkilenen Mersindere ve Çaypınar mahallelerini ziyaret etti.

Ahmetli ilçesinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle Salihli’ye ulaşan orman yangınından Mersindere ve Çaypınar mahalleleri etkilendi. Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan, orman yangınından etkilenen mahallelerde incelemelerde bulundu. Mersindere, Çaypınar mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya gelen Kaymakam Güldoğan, yetkililerden bilgi alarak yangından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaymakam Güldoğan’a mahalle ziyaretinde İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Doğukan Karaaslan, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Demir eşlik etti.