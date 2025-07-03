Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde sağlık hizmetlerinin niteliğini artırmak amacıyla önemli açılışlar gerçekleştirildi. Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu’nun katılımıyla gerçekleşen programlarda; Acil Servise yeni bir alan kazandırıldı, vezne sayısı artırılarak hastaların işlemleri kolaylaştırıldı ve Kadın Doğum Servisine bağlı olarak kurulan Gebe Okulunun açılışı yapıldı.

Rektör Hacımüftüoğlu’na programlarda; Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Bilgehan Erkut, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Erol Akpınar, Genel Sekreter Doç. Dr. Ufuk Okkay ile başhekim yardımcıları, bölüm başkanları, birim yöneticileri ve çok sayıda doktor eşlik etti.

Acil Serviste "Mavi Alan" Dönemi Başladı

Bölgenin en kapsamlı sağlık kurumlarından biri olan Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi, gelişen ihtiyaçlara cevap vermek amacıyla yeni birimleri devreye almaya devam ediyor. Bu kapsamda, Acil Servis bünyesine "Mavi Alan" adı verilen yeni bir bölüm kazandırıldı. Mevcutta yeşil, sarı ve kırmızı alanlar ile hizmet veren Acil Servis, bu yeni alanla birlikte kapasitesini ve etkinliğini artırmış oldu.

Acil serviste bulunan yatak kapasitesini 12 yatak ile yüzde 50 artırarak hizmet verecek olan Mavi Alanın, hem acil servisteki yoğunluğu azaltması hem de kritik vakalara daha sağlıklı ve hızlı müdahale edilmesini sağlaması bekleniyor. Açılışta konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, sağlık hizmetlerinde niteliğin artırılmasının en öncelikli hedefleri arasında yer aldığını belirterek: "Üniversite hastanemiz, yalnızca Erzurum’a değil, bölgeye ve çevre ülkelere de hizmet veren büyük bir tedavi merkezidir. Bu sorumluluğun farkındayız. Acil servisteki bu yeni düzenleme ile hem daha hızlı müdahale hem de daha güvenli bir hizmet ortamı oluşturuyoruz. Mavi Alan, hizmet kalitemizi yukarıya taşıyan önemli bir adımdır" ifadelerini kullandı.

Vatandaşların İşlemleri Artık Daha Kolay

Rektör Hacımüftüoğlu, program kapsamında yeniden düzenlenen vezne alanını da ziyaret etti. Hastanenin 1. katında yer alan ve daha önce 3 adet vezne ile hizmet verilen alan, yapılan çalışmalar sonucunda 8 vezneye çıkarılarak hastaların ödeme işlemlerinde yaşadığı bekleme süresi ortadan kaldırıldı. Rektör Hacımüftüoğlu, yeni düzenleme ile sadece işlem sürecinin hızlandırılmadığını, aynı zamanda yoğun bakım ünitesi önünde oluşan kalabalıkların da önüne geçildiğini ve tanzim edilen kantin ile vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayacakları bir alanında oluşturulduğunu belirtti.

"Hizmet alan herkesin memnuniyetini artırmak için çalışıyoruz. Bu düzenleme, hem hasta hem de hasta yakınlarının konforunu önceleyen bir yaklaşımın ürünüdür. Kalite odaklı her adım, bizler için son derece kıymetlidir" diyen Hacımüftüoğlu, vatandaş odaklı hizmet anlayışından taviz vermeden çalışmaları sürdüreceklerini kaydetti.

Gebe Okulu Hizmete Açıldı

Açılış programının son bölümünde ise Kadın Doğum Servisi bünyesinde hizmet verecek olan "Gebe Okulu"nun açılışı yapıldı. Gebe Okulu, hamilelik sürecinde anne adaylarını bilinçlendirmek, normal doğumu teşvik etmek ve doğum sonrası anne-bebek bağını güçlendirmek amacıyla kuruldu.

Üniversite olarak topluma katkı sunan sağlık projelerine her zaman destek verdiklerini ifade eden Rektör Hacımüftüoğlu: "Sağlıklı nesillerin temeli, bilinçli annelerden geçer. Gebe Okulu ile annelerin hem psikolojik hem de fizyolojik olarak doğuma hazırlanmalarını amaçlıyoruz. Bu tür uygulamaların toplumsal sağlık açısından oldukça önemli olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Başhekim Yardımcısına Ziyaret

Rektör Hacımüftüoğlu, açılış programı kapsamında Başhekim Yardımcılığı görevine yeni atanan Dr. Öğr. Üyesi Ozan Kuduban’ı da ziyaret ederek, kendisine yeni görevinde başarılar diledi. Kurum içi dayanışma ve liyakate dayalı görev dağılımının sağlık kurumlarının başarısını doğrudan etkilediğini vurgulayan Rektör Hacımüftüoğlu, birlikte çalışma kültürünün hastaneye değer katacağını belirtti.