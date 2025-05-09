Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, kontrolden çıkıp devrildi. Kazada yaralanan olmazken, kamyonetteki salatalıklar yola saçıldı.

Kaza, saat 19.45 sıralarında Beyobası Mahallesi Sanayi Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kahyalar Mahallesi istikametinden şehir merkezi istikametine seyir halinde olan Yakup A. idaresindeki 07 UH 370 plakalı salatalık yüklü kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, kamyonetteki paketlerde bulunan salatalıklar yola savruldu. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbarın ardından olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yolda başka kaza yaşanmaması için yolun emniyetini sağlayan polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. Yola saçılan salatalıklar ise yoldan temizlendi.