Gümüşhane’de yabancı uyruklu bir kadının intihar teşebbüsünü polis ekiplerinin müdahalesi engelledi. O anlar kameralar tarafından kaydedildi.

Olay, Gümüşhane Karaer Mahallesi’nde bulunan Gümüşhane Valiliği önünde gerçekleşti. Alınan bilgiye göre, W.A. isimli Afganistan uyruklu kadın bir süre önce suça karışarak deport edilmek üzere Erzurum’da bulunan Geri Gönderme Merkezi’ne sevk edilen oğlu A.R.A.’nın sınırdışı edilmemesi için intihar girişiminde bulundu.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 112 acil sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Valilik önünde bulunan korkuluklara çıkarak boğazına bıçak dayayan kadın, polislere oğlunu geri getirmezlerse intihar edeceğini söyledi. Olay yerine gelen müzakereci polisler yaklaşık yarım saat yabancı uyruklu kadını ikna etmeye çalıştı. İkna çabaları olumsuz sonuç verince olaya müdahale için hazırlanan polis ekipleri kadının bir anlık dalgınlığından yararlanarak müdahalede bulundu. Kendisini bıçakla boğazından yaralayan kadın olay yerinde etkisiz hale getirilirken, sağlık kontrolü için Gümüşhane Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Sağlık muayenesinden geçen kadın ifadesinin alınması için karakola götürüldü.