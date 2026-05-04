İstanbul'un Esenyurt ilçesinde boğazına yabancı bir cisim kaçan vatandaş, işletme sahibinin saniyeler içinde Heimlich manevrası ile müdahalesi sayesinde kurtuldu. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, 2 Mayıs Cumartesi günü Esenyurt ilçesi Saadetdere Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir vatandaş restoranda yemek yediği sırada boğazına bir cisim kaçtı. Panikleyen vatandaş restoran çalışanlarından yardım isterken işletme sahibi Ahmet Polat vatandaşa Heimlich manevrası ile müdahale ederek hayatını kurtardı.

Yaşanan o anlar işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, boğazına cisim kaçan vatandaşın can havliyle işletmedekilerden yardım istediği ve işletme sahibinin Heimlich manevrası ile vatandaşın hayatını kurtardığı anlar yer aldı.

'Daha önce videolardan gördüm, manevrayı yapınca boğazı açıldı'

Yaşananlar ile ilgili konuşan işletme sahibi Ahmet Polat, 'Akşam üzereydi. Bizim her zaman gelen bir müşterimizdi. Acelesi olduğunu söyledi. Biz de dürümünü hazırladık. İlk başta boğazında kalınca kendisini dışarıya atıyor. Ayran içip gitmesini sağlamaya çalışıyor ama gitmiyor bir türlü. Burada çalışan kızı çağırıyor. Ben de sesi duyunca bir an fırladım, boğazında kaldığını anladım. Daha önce videolardan görmüştüm. Çok şükür bir şey olmadı. Manevrayı yaptıktan sonra boğazı açıldı. O da sağ olsun bize teşekkür etti' dedi.