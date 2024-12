Sadece Sakız Adası ve Çeşme’de ürün veren sakız ağacının Çeşme’deki sayısını artırmayı hedefleyen "Sakız Ağacım Çeşme" projesinde bağışçıların sayısı hızla artarken, Çeşme’deki sakız ağaçları da çoğalmaya devam ediyor. Son olarak IC Çeşme Marina da 200 sakız fidanı bağışlayarak "Sakız Ağacım Çeşme" projesine katkı verdi. IC Çeşme Marina Genel Müdürü Toker Gürer, projeye desteklerinin süreceğini belirtti.

S.S. Çeşmeköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile sakız üreticileri Hasan Ege Tütüncüoğlu ve İbrahim Topal’ın başlattığı, Çeşme Kaymakamlığı ve Çeşme Belediyesinin destek verdiği "Sakız Ağacım Çeşme" projesine bağışçıların ilgisi sürekli artarken, Çeşme’deki sakız ağacı sayısı da hızla artıyor. "Sakız Ağacım Çeşme" projesiyle 5 yıl içinde 100 bin ağacın toprakla buluşması hedefleniyor.

Sakız üreticileri Hasan Ege Tütüncüoğlu ve İbrahim Topal, "Sakız Ağacım Çeşme" projesinin, Çeşme’nin kadim sakız ağaçlarını yeniden canlandırmayı ve doğaya sahip çıkmayı hedeflediğini belirterek, "Her dikilen fidan, doğanın bize sunduğu mucizelerden biri. Bu ağaçlar, sadece bulunduğu coğrafyanın değil, doğaseverlerin de ortak mirası. Desteklerinizle hem çevreyi koruyor hem de gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakıyoruz" dediler.

"Bağışçılarımız sayesinde doğaya can veriyoruz!"

Tütüncüoğlu ve Topal, "Sakız ağacı, ilaçlama gerektirmeyen ve az su isteyen bir bitki olması sebebiyle çevre dostu tarımın en güzel örneklerinden biri. Doğal yapısıyla ekosisteme zarar vermeden yetişen bu ağaçlar, sürdürülebilir tarımın gücünü gözler önüne seriyor. Sakız Ağacım Projesi ile sadece tarımı değil, çevremizi de koruyoruz. Bağışçılarımız sayesinde doğaya can veriyoruz! Sakız Ağacım Projesi ile Çeşme’de, 5 yılda 100.000 sakız ağacı dikiyoruz. Her bağış, doğaya bir nefes, geleceğe bir umut oluyor. Doğa ile bütünleşen bu projeye katılmak için sen de adım at! Sen de destek ol!" diyerek çağrıda bulundular.

Yıl sonuna kadar hedef 20 bin sakız fidanı

Bağışlanan sakız fidanı sayısının 5 bin 600’e ulaştığını açıklayan Tütüncüoğlu ve Topal, yıl sonuna kadar hedeflerinin 20 bin sakız fidanı olduğunu söylediler. Bağışçıların, www.sakizagacimcesme.com web sayfasından sakız fidanı bağışında bulunabileceklerini de belirttiler.