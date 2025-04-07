Karşıyakalı taraftarlar, bir üst lig mücadelesi veren takımlarına destek olmak için prim kampanyası başlattı ve şuana kadar toplanan miktarın 3 milyon TL’yi aştığı öğrenildi.

TFF 3. Lig 1. Grup’ta ikinci sırada bulunan ve play-off hattından bir üst lige çıkma mücadelesi veren Karşıyaka’da taraftarlar takımı motive etmek için harekete geçti. Ekonomik anlamda zor günler geçiren kulüplerine yardım etmek isteyen yeşil-kırmızılı taraftarlar, prim kampanyası başlattı. Karşıyaka Taraftar Derneği ve Çarşı Grubu’nun 100 bin TL ile başlattığı kampanyaya kısa sürede yoğun bir ilgi gösterildiği ve toplanan paranın şimdiden 3 Milyon TL’yi aştığı öğrenildi.

Eski yöneticiler de harekete geçti

İzmir’in en köklü kulüplerinden birisi olan ve 8 yıldır 3. Lig’de yer alan Karşıyaka’da taraftarlar bu sezon takımlarının play-off hattından şampiyon olup bir üst lige çıkmak istiyor. Yeşil-kırmızlı oyunculara moral ve motivasyon olması için ’Karşıyaka ayağa kalk, şampiyonluk geliyor’ prim kampanyasına eski Karşıyakalı yöneticiler de büyük destek vermeye başladı. Geçmiş yıllarda başkanlık yapan efsane yöneticilerden İbrahim Koç 750 bin TL destek olacağını açıkladı. Koç şuana kadar şampiyonluk prim desteğine en fazla katkı yapan Karşıyakalı oldu. Eski başkanlardan Cenk Karace 500 bin, Yelkenbiçer Aliesi 300 bin TL, Mehmet Karal 200 bin TL, Uğur Gümüş 100 bin TL, Öztürk Korkmaz 70 bin TL gibi katkı verdiler. Kısa bir süre içerisinde yoğun ilgi gören bu kampanyaya ilerleyen günlerde daha farkı isimlerin de katkı yapması bekleniyor.