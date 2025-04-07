Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in partisinin 21. Olağanüstü Kurultayı’nda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümete yönelik sözlerine tepki gösterdi.

Başkan Güler, yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı’nın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen adli soruşturmalar üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelttiği çirkin ifadelerinin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

"Özgür Özel bir hayal kırıklığıdır"

Başkan Güler, "Çeyrek asırdır girdiği tüm seçimlerden, necip milletimizin oyları ile büyük zaferler ile ayrılan gerek bölgemizde gerekse de tüm dünyada ülkemizin sesini en yüksek tonda dile getiren, ulusumuzun sözünüzü her yerde geçerli kılan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik, ana muhalefet partisi lideri Özgür Özel tarafından dile getirilen talihsiz ifadeler her kesimde büyük bir hayal kırıklığı oluşturmuştur" değerlendirmesinde bulundu.

"Hiçbir güç milletimizin iradesine, ülkemizin yükselişine, sayın cumhurbaşkanımızın liderliğine gölge düşüremez"

Başkan Güler açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Parti kurultayında sarf edilen, şık olmayan ve hakikatten fersah fersah uzak olan açıklamalar her şeyden ve herkesten önce başta ülkemize ve milletimize hakaret niteliği taşımaktadır. Siyasi literatüre ve kavramlara çok yabancı olan, izahı yapılamayacak kadar konulara uzak kalan, cevap vermeyi bile kendimize zül addettiğimiz, temsil ettiği partinin kurumsal hafızasında dahi derin yaralar oluşturacak beyanatlardan dolayı pişmanlık duyulacağını ümit ediyoruz. Sayın Genel Başkan kamuoyunu manipüle edip gündemi değiştirmeye çalışmadan önce, milletimizin gönlünde ve zihninde büyük bir rahatsızlık oluşturan, parti yetkililerinin de yargılandığı meselelerle ilgili muhasebesini yapıp şeffaf bir şekilde topluma hesap vermelidir. Herkes bilmelidir ki hiçbir güç milletimizin iradesine, ülkemizin yükselişine ve Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğine gölge düşüremez."