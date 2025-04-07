Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, sahasında konuk ettiği Aslan Yol Burhaniye Belediyespor’u 84-70 yendi.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin (TKBL) 29.haftasında Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor - Aslan Yol Burhaniye Belediyespor mücadelesi yaşandı. Yıldırım Beyazıt Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada tüm periyotları üstünlükle kapatan kırmızı siyahlılar rakibine 14 sayı fark atarak 84-70’lik skorla maçın kazananı oldu.

Son beş maçı mağlubiyetsiz kapatan Turgutlu Belediyespor’a Burhaniye karşısında Nur Sezen Yavuz 13 sayı, 2 ribaund, 2 asist, Dejah Monet Terrell 12 sayı, 11 ribaund, Ronahi Zilan Kıran 12 sayı, 4 ribaund, Deniz Üstün 12 sayı, 2 asist, Fahriye Bayraktar 12 sayı, Sümeyya Özcan 10 sayı, 3 ribaund, 5 asistle galibiyeti getiren oyuncular olarak adını yazdırdı.

Lidya Garden City Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü İstemihan Örücü, "Sahamızda güzel bir mücadele göstererek Burhaniye’ye karşı galip geldik. Maç ilk iki çeyrekte başa baş gitti. Üçüncü çeyrekte farkı 14 sayıya çıkardık ve son çeyrekte de bu farkı korumayı başardık. Play-Off öncesi her maçı kazanmak bizim için çok önemli. Şimdi önümüzde Bursa deplasmanı var. Bu maçı da kazanarak Play-Off öncesi sezonu galibiyetle noktalamayı istiyoruz" diye konuştu.

Karşılaşmayı tribünden takip eden Turgutlu Belediyespor Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz ise, "Müsabakanın ilk dakikalarından itibaren mücadeleci ruhundan ödün vermeden tüm gücünü ortaya koyarak galibiyete ulaşan oyuncularımızı ve teknik ekibimizi tebrik ediyorum. Takımımızı yalnız bırakmayan taraftarlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.