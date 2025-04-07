Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde 3 kişinin yaralandığı kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı.
3 Nisan günü Kahramanmaraş’tan Gölbaşı yönüne seyreden Furkan Erbay idaresindeki 33 AZC 571 plakalı otomobil, Balkar Beldesi girişi Çelik rampasında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanmıştı. Kazada yaralanan sürücü Furkan Erbay ile yanındaki Enver Erbay ve Gül Firay Erbay ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırılmıştı.
Kaza anına ait araç içerisindeki kamera kayıtları ortaya çıktı. Görüntülere araç içerisindeki kişilerin yaşadığı korku ve panik anları yansıdı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İHA