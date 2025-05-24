İzmir’in Foça ilçesinde, tarım arazisinde çıkan yangın, makilik alana da sıçradı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İzmir’in Foça ilçesi Gerenköy mevkiinde öğleden sonra saat 14.25’te tarım arazisinde başlayan yangın, kısa sürede yakındaki ormanlık alana sirayet etti.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, yangını kontrol altına almak için hem havadan hem de karadan yoğun bir çalışma yürütüyor.

Yangınla mücadelede şu ana kadar İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 2 uçak, 5 helikopter, 20 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 1 dozer görevlendirildi. Ekipler, alevlerin daha fazla yayılmasını önlemek ve yangını en kısa sürede söndürmek için aralıksız çaba gösteriyor.