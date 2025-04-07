Ligden çekilen Afyonspor’u hükmen 3-0’la geçerek hanesine 3 puan yazdıran Altay’ın tesellisi birebir rakiplerinden Kepezspor ve Isparta 32 Spor’un haftayı puansız kapatması oldu.

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta düşme hattından yer alan Altay, ligde kalma mücadelesi verdiği rakiplerinin hafta sonu oynanan maçlarda kaybetmesiyle moral depoladı. Haftayı ligden çekilen Afyonspor’u hükmen 3-0’la geçerek hanesine 3 puan yazdıran İzmir ekibi, Kepezspor ve Isparta 32 Spor’un haftayı puansız kapatmasıyla aradaki puan farkını indirdi ve böylece teselli buldu. Rakiplerine göre 1 maç eksiği bulunan Altay, hafta sonu İnegölspor’a konuk olacak. Siyah-beyazlılar, bu karşılaşmayı hatasız geçip ligde kalma barajına iyice yaklaşmayı hedefliyor. Daha sonra da 16 Nisan Çarşamba günü oynanacak erteleme maçında İskenderunspor’u konuk edecek olan İzmir ekibi, bu süreçte 2’de 2 yapıp son haftalara ligde kalma ümidiyle girmek istiyor. Altay’ın bu iki maçı kaybetmesi halinde ligin bitimine 3 maç kala 3. Lig’e düşme korkusuyla karşı karşıya kalacak.

İskenderunspor maçı seyircisiz

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta ligde kalma mücadelesi veren Altay, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından aldığı seyircisiz oynama cezasın çarptırıldı. Siyah-beyazlılar, evinde 3-2 kaybettiği Altınordu derbisinde taraftarların 5. kez neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle kendi sahasında 1 maç seyircisiz oynama cezası aldı. İzmir ekibi, böylece 16 Nisan Çarşamba günü oynanacak İskenderun müsabakasını taraftarından yoksun bir şekilde oynayacak.