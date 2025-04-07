İzmir’de faaliyet gösterdiği tespit edilen suç örgütüne yönelik bu sabah gerçekleştirilen şafak operasyonunda, suç örgütü lideri dahil 12 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, liderliğini Umut G.’nin yaptığı suç örgütünün çok sayıda suça karıştığı tespit edildi. Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek veya üye olmak, silahlı tehdit, nitelikli yağma, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, 6136 SKM suçlarını işledikleri yönünde tespitler bulunan örgüte, bu sabah saatlerinde Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından operasyon gerçekleştirildi. Adreslerde yapılan aramalarda, 2 adet tabanca, 23 adet uyuşturucu nitelikli hap, 2 şarjör, 116 fişek ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 203 bin 800 TL nakit para ele geçirildi.

Hepsi yakalandı

Adreslere yönelik gerçekleştirilen operasyonda, suç örgütü lideri Umut G. dahil, hakkında gözaltı kararı verilen 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.