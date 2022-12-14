Spor Toto 1. Lig’in 18. haftasında Gençlerbirliği’ni konuk edecek Sakaryaspor, müsabakanın hazırlıklarını sürdürüyor.

Spor Toto 1. Lig’in 18. haftasında Gençlerbirliği’ni konuk edecek Sakaryaspor, müsabakanın hazırlıklarını sürdürüyor.

Son olarak deplasmanda karşılaştığı Pendikspor’a 3-1 mağlup olan Sakaryaspor, ligin 18. haftasında Gençlerbirliği’ni ağırlayacak. Bu çerçevede müsabakadan galibiyet almak için çalışmalarını sürdüren Sakarya ekibi, antrenmanlarına devam ediyor. Müsabaka öncesinde hazırlıklarını Rüstemler Tesisleri’nde, sürdüren yeşil-siyahlı oyuncular, antrenmana düz koşu ile başladı. Daha sonrasında istasyon çalışması ve top kapma çalışmasının ardından taktik çalışmalara devam etti.

Sakaryaspor - Gençlerbirliği mücadelesi, 17 Aralık Cumartesi günü saat 16.00’da Sakarya Yeni Atatürk Stadyumu’nda oynanacak. Yeşil-siyahlılar bu müsabakadan 3 puan almayı hedefliyor.