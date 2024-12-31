Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, bu yıl ‘Kültürleriyle Sakarya’ temasıyla gerçekleşen 4. Ulusal Sakarya Fotoğraf Yarışması’nda kadraja sığdırdıklarıyla kazanan sanatçılara ödüllerini bizzat takdim etti.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, ‘Kültürleriyle Sakarya’ temasıyla gerçekleşen 4. Ulusal Sakarya Fotoğraf Yarışması sergi ve ödül törenine katıldı. Sakarya’nın doğasını, tarihini, kültürünü yansıtan ve kadrajlarına birbirinden güzel kareler sığdıran 197 sanatçı, 819 farklı fotoğrafla başvuru yaptı ve ortaya eşsiz eserler çıktı. Sakarya’nın kültürünü en iyi yansıtan fotoğrafları kıyasıya yarıştı ve kurulan jüri 56 eseri görücüye çıkarmak üzere seçti. Kültürleriyle Sakarya Sergisi, sanatın merkezi Ofis Sanat Merkezi’nde (OSM) kapılarını açtı. Sakarya’nın doğasını, tarihini kültürü ile harmanlayan en iyi fotoğraflara ödülleri bizzat Başkan Alemdar takdim etti.

“Sanat geçmiş ile geleceği buluşturma aracıdır”

Sanatın birleştirici gücü ve geleceğe eksiksiz taşınmasının önemini vurgulayan Başkan Alemdar, “Sanat geçmiş ile geleceği buluşturma aracıdır. Kadim medeniyetimiz bize nasıl ki resmi, minyatürü, türküyü, sinemayı nesilden nesile aktarıp bizlere miras bıraktıysa biz de gelecek nesillere bırakmalıyız. Bizler kültürümüzün emanetçisi, gelecek nesillere bırakırken de emanetimize sahip çıkıp bu köklü medeniyetimize kültürümüz ile bağlantılı olgular katmalıyız. Bizler şehirleri inşa ve ihya ederken kültür ve sanat faaliyetlerine de özen gösteriyoruz. Göze, kalbe, kulağa hoş gelen kültürümüz ile bağlantılı her şeyin sonuna kadar destekleyicisiyiz. Yarışmaya katılanlara Sakarya’ya böyle güzel gözle baktıkları için teşekkür ediyorum” dedi.