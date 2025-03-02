Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen tanıtım gezilerinde SAÜ Erasmus Öğrenci Ağı Topluluğu öğrencileri, şehrin doğal ve turizm bölgelerini tanıdı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen tanıtım gezileri devam ediyor. Son gezinin konukları SAÜ Erasmus Öğrenci Ağı Topluluğu öğrencileri oldu. Programlarda şehrin doğal güzellikleri ve turizm alanı gezildi. İlk durağında Sapanca Uzunkum Yürüyüş yolu ve Acarlar Longozu’nu ziyaret eden öğrenciler akabinde Karasu Yeni Mahalle Karasu Sahili ve Deprem Müzesi’ni ziyaret etme fırsatı buldu.