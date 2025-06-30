Çeşitli dallarda Sakarya’yı en iyi şekilde temsil eden sporcular, farklı illerde gerçekleştirilen organizasyonlarda, kendi kategorilerinde şampiyonluk ve dereceler elde etti.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları, geçtiğimiz haftayı yine çeşitli dallarda şampiyonluk ve derecelerle kapattı.

Birçok organizasyonda üstün başarı elde eden Karate sporcuları bu kez Zonguldak ilinde gerçekleştirilen Premier League Şampiyonası’nda mindere çıktı.

27 ve 29 Haziran tarihleri arasında düzenlenen birbirinden zorlu mücadelelere sahne olan müsabakalarda, sporcularımızdan Zümra Rezzan İm büyükler 55 kilogramda birinci, Umut Demirci büyükler +84 kilogramdabirinci, Fatih Şen büyükler +84 kilogramdaüçüncü, Yuşa yaman Çakar gençler +76 kilogramdaüçüncü, Miraç Merve Keleş gençler 48 kilogramdaüçüncü ve Sümeyye Zeynep Akgün ümitler 61 kilogramda üçüncü oldu.

PEHLİVANLAR HENDEK’TE

Bir diğer organizasyon olan ve Hendek ilçesinde düzenlenen 21.Geleneksel Selman Dede Yağlı Güreşleri bu yıl da yine pehlivanları ağırladı. 29 HaziranPazar günü Hendek Selman Dede mesire alanında düzenlenen güreşlerde, Küçükorta küçük boy pehlivanlarımız Semih Curoğlu birinci,yine aynı boyda güreşen pehlivanımız Kemal Tekmen ikinci ve Küçükorta büyük boy pehlivanımız Ensar Bıyık birinci oldu.

KANO SPORCULARI ESKİŞEHİR’DE KUPA KALDIRDI

Eskişehir’de düzenlenen Durgunsu Kano Türkiye Kupası Yarışlarında ise Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları önemli başarılar elde etti. 26-29 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen yarışlarda, temsilcilerimiz Minikler Türkiye Kupa sıralamasında ikincilik kupasını kaldırarak büyük bir gurur yaşattı.