Mersin’in Mut ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, ilçeye bağlı Hacınuhlu Mahallesi sınırları içerisindeki ormanlık alanda çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Mut Orman İşletme Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına 4 arozöz, 1 su tankeri, 1 helikopter ve 50 kişilik ekip müdahale etti. Havadan ve karadan zamanında müdahaleyle yangın yayılmadan kontrol altına alındı.

Yangında yaklaşık 2 dönüm kızılçam ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi.