Sakarya Büyükşehir Belediyesi özel sporcusu Selim Kerem, Serbest Sakarya İl Şampiyonası’na damga vurdu. Ortaya koyduğu performansla Virtüs Avrupa Oyunları barajını aşan başarılı sporcu, elde ettiği sonuçlarla birlikte Türkiye Şampiyonası’na gitmeye hak kazandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü özel sporcusu Selim Kerem, 12 ve 13 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen Serbest Sakarya İl Şampiyonası’nda rakiplerine karşı ortaya koyduğu performansla şampiyonaya adeta damga vurdu. Yarışların birinci gününde fırtına gibi esen başarılı sporcu, 800 metre Serbest İl birincisi, 200 metre Serbest İl birincisi, 100 metre Serbest İl birincisi ve 50 metrede Sırtüstü İl birincisi oldu. Aynı performansı ikinci gün yarışlarında da sürdüren başarılı sporcu, 400 metre Serbest İl birincisi, 50 metre Serbest İl birincisi ve 200 metre Sırtüstü İl birincisi oldu. Ortaya koyduğu performansla Virtüs Avrupa Oyunları barajını aşan Selim Kerem, elde ettiği sonuçlarla birlikte Türkiye Şampiyonasına gitmeye hak kazandı.

Yarışların ardından sporcusuyla ilgili bir kutlama mesajı yayınlayan Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, "Kulübümüzün özel sporcularından Selim Kerem, Serbest Sakarya İl Şampiyonası’nda ortaya koyduğu performansla hepimizi gururlandırmıştır. Çeşitli kategorilerde birincilik elde eden başarılı sporcumuz, bu sonuçlarla birlikte Türkiye Şampiyonası’na katılmaya hak kazanmıştır. Bu vesileyle sporcumuzu bir kez daha tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.