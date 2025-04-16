Esenyurt Belediyesi ve Esenyurt Kaymakamlığı iş birliğiyle, Aile Destek Merkezi’nde kadın kursiyerlere yönelik "Afet Bilinci ve Temel İlk Yardım" eğitimi verildi. Eğitimlerde, deprem öncesi ve sonrası yapılması gerekenler uygulamalı olarak anlatıldı.

Esenyurt Belediyesi ve Esenyurt Kaymakamlığı iş birliğiyle Aile Destek Merkezi’nde kadın kursiyerlere yönelik "Afet Bilinci ve Temel İlk Yardım" eğitimi düzenlendi. Afetlere karşı hazırlıklı bireyler yetiştirmeyi hedefleyen eğitim programında, deprem öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler detaylı şekilde anlatıldı. Eğitmenler ayrıca, geçmişte yaşanan afetlerden edinilen tecrübeleri de kursiyerlerle paylaşarak, gerçek yaşam örnekleri üzerinden bilgilendirme yaptı. Esenyurt Belediyesi olarak afetlere karşı bilinçli bir toplum oluşturmanın öncelikli hedefleri arasında yer aldığını vurgulayan yetkililer, bu tür eğitimlerin ilçe genelinde yaygınlaştırılacağını belirtti.

"Eğitimlerimiz aralıksız olarak devam edecek"

Esenyurt Belediyesi Afet İşleri Müdürü Zekeriya Çoşkun eğitimlerin aralıksız olarak devam edeceğini ifade ederek, "Esenyurt Kaymakamlığı Aile Destek Merkezi’ndeki kadın kursiyerler, afet bilinci ve temel ilk yardım eğitimi talebinde bulundular. Biz de eğitmen arkadaşlarımızla birlikte buraya gelerek eğitimlerimizi verdik. Bu eğitimlerin vatandaşlarımıza çok faydalı olacağına inanıyorum. Geçmişte yaşadığımız Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay’da edindiğimiz tecrübelerimizi de burada paylaşarak, vatandaşlara aktardık. Onlara deprem öncesinde ve sonrasında neler yapmaları gerektiğini anlattık. Eğitimlerimiz, Esenyurt’un her noktasında devam edecek" dedi.