Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Gar Meydanı-Şehir Hastanesi Metrobüs Hattı’nda sona yaklaşırken, 17 kilometrelik Raylı Sistem Projesi’nde ilk sondaj çalışmalarına başladı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin ulaşımını modernize etmek için sürdürdüğü projelere hız kesmeden devam ediyor.

Gar Meydanı ile Şehir Hastanesi’ni bağlayacak 19,5 kilometrelik Metrobüs Hattı’nın ilk etabı olan Camili Kavşağı-Gar Meydanı kısmında çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi. Aynı zamanda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile ortak yürütülen Raylı Sistem Projesi’nde önemli bir eşik aşıldı: İlk sondaj işlemi resmen başladı.

RAYLI SİSTEMDE 17 KİLOMETRELİK HEDEF

Serdivan-Adapazarı arasında planlanan Raylı Sistem Projesi, 12 kilometreden 17 kilometreye uzatılarak daha geniş bir kapsama alanı sunacak. 17 istasyonlu hat için saha incelemelerinin ardından başlayan sondaj çalışmaları, projenin uzun ömürlü ve sürdürülebilir olmasını sağlayacak. Sakarya Büyükşehir Belediyesi, bu projeyle sadece ulaşımı değil, sosyal, ekonomik ve çevresel alanlarda da şehre katma değer sağlamayı hedefliyor.

BÜTÜNCÜL VE ÇEVRECİ ULAŞIM VİZYONU

Ulaşım Dairesi Başkanı Burak Karslı, projenin detaylarını paylaşarak, “Büyükşehir Belediyesi olarak, tramvay hattı, metrobüs hattı, banliyö hattı ve diğer alternatif ulaşım modelleriyle bütüncül bir toplu taşıma ağı kurmayı amaçlıyoruz. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na devredilen projede, 17 kilometrelik tramvay hattı için sondaj çalışmalarına başladık. Başkanımız Yusuf Alemdar’ın vizyonu doğrultusunda, konforlu, hızlı ve çevreci bir ulaşımı vatandaşlarımıza sunacağız” dedi.