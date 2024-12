SASKİ, Sapanca Gölü için sevindirici gelişmeyi paylaştı. Son ölçümlerde 29,94 seviyelerine kadar gerileyen göl yağışların ardından 8 santim yükselerek 30,02 seviyesine geldi.3 gün süren aralıksız yağmur ve yüksek kesimlere kar yağışı, şehre bir aylık içme suyu bereketini getirdi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), ilimizde etkili olan aralıksız yağışların Sapanca Gölü’ne ciddi oranda katkı sağladığını açıkladı.

SASKİ, güzel gelişmeyi kamuoyuyla rapor şeklinde paylaştı. 27 Aralık Cuma günü yapılan ölçümlerde 29,94 metreye kadar gerileyen göl seviyesi yağışların ardından 8 santim yükselerek 30,02 metre seviyesine ulaştı.

3 GÜNDE 1 AYLIK İÇME SUYU

3 gün boyunca yüksek kesimlerde kar ve şehir merkezinde ise sağanak yağış olarak etkisini gösteren meteorolojik sistem, Sapanca Gölü’ne 1 ay boyunca yetecek içme suyu katkısı sağladı. Kritik seviyeyi atlatan gölün kış aylarında beklenen kar yağışlarının da gelmesi ile birlikte yeniden maksimum seviyelere ulaşması bekleniyor.

Kurum tarafından yapılan açıklamada, “ Şehrimizin göz bebeği Sapanca Gölü’nün seviyesini an be an takip ediyoruz. Kısa sürede aralıksız şekilde etkili olan yağışlar göle tam anlamıyla bereket oldu. 8 santimlik yükseliş Sapanca Gölü’ne 4 milyon metreküp su getirdi. Şehrin ortalama bir aylık su kullanımına denk gelen artış ile birlikte Sapanca Gölü kritik seviyeyi atlattı. Bu güzel gelişme bizleri rehavete kaptırmasın. Şehrimizin en önemli kaynağına sahip çıkmak için suda tasarrufu elden bırakmayalım” ifadeleri kullanıldı.