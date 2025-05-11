Bursa’da göçmen kaçakçılığına yönelik operasyonda, yabancı uyruklu 3 şahsı yasa dışı yolla taşıyan organizatör B.S.A. tutuklandı, 9 bin TL’ye el konuldu.BURSA (İGFA) - Bursa Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü, göçmen kaçakçılığı suçunu deşifre etmek amacıyla operasyon düzenledi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul’dan Bursa’ya ücret karşılığı yabancı uyruklu şahısları taşıdığı tespit edilen araç, 8 Mayıs’ta saat 00:10’da Alaşar Köyü civarında durduruldu.

Araçta yapılan kontrolde, 2’si kimliksiz, 1’i geçici koruma kimlik belgeli toplam 3 yabancı uyruklu şahıs bulundu.

Şahıslar, sürücü B.S.A.’ya İstanbul’dan Bursa’ya gelmek için kişi başı 3 bin TL ödediklerini beyan etti.

Kiralık olan araç, Karayolları Trafik Kanunu’na istinaden trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi.

Şüpheli B.S.A.’nın üzerinden çıkan 9 bin TL’ye adli makamlarca el konuldu.

Organizatör B.S.A., hazırlanan tahkikat evraklarıyla sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.