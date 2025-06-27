Sakarya’nın Taraklı ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Gökyüzüne ulaşan dumanlar ilçenin dört bir yanından görülürken, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına helikopter ile havadan da müdahale ediliyor.

Yangın, Taraklı ilçesi Hacıyakup Mahallesi mevkiinde bulunan ormanlık alanda çıktı. Kısa sürede büyüyen ve ilçenin dört bir yanından görülen yangın için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangın söndürme helikopterinin de sevk edildiği bölgede ekipler yangını söndürebilmek için seferber oldu.