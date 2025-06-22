Başkan Alemdar’ın sözünü verdiği Pamukova Mekece Sosyal Tesisleri için ihale tarihi belli oldu.SAKARYA (İGFA) - 11 Temmuz’da yapım ihalesi gerçekleşecek yeni sosyal tesisle Pamukova, 700 metrekarelik bir alana kurulu yeni bir sosyal tesis kazanmış olacak. Alemdar, “Vatandaşlarımızın en çok dile getirdiği ihtiyaçlardan biri sosyal bir tesisti. Biz de bu talebi karşılıksız bırakmadık. Söz verdik ve yapıyoruz. Pamukova’mıza, Mekece Mahallemize, hayırlı olsun” dedi.

Şehrin dört bir yanında sosyal hayatı canlandıracak projelere hız kesmeden devam eden Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şimdi de Pamukova’nın Mekece Mahallesi için özel bir adım atıyor.

SÖZÜNÜ TUTTU

Seçim sürecinde Mekece Mahallesi sakinleriyle buluşan Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, vatandaşların sosyal tesis talebine kayıtsız kalmamış ve bu konuda söz vermişti. Başkan Alemdar, o sözü şimdi gerçeğe dönüştürüyor.

MODERN VE ÇOK AMAÇLI

11 Temmuz Cuma günü yapım ihalesine çıkılacak yeni sosyal tesis projesiyle Pamukova, 700 metrekarelik bir alana kurulu modern proje kazanmış olacak. Proje kapsamında ayrıca otopark, yeşil alanlar ve çocuk oyun parkı gibi sosyal donatılar da yer alacak.

PAMUKOVA’YA HAYIRLI OLSUN

Başkan Yusuf Alemdar konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Mekece Mahallemize ziyaretimizde vatandaşlarımızın en çok dile getirdiği ihtiyaçlardan biri sosyal bir tesisti. Biz de bu talebi karşılıksız bırakmadık. Söz verdik ve yapıyoruz. 11 Temmuz Cuma günü sosyal tesisimizin ihalesine çıkıyoruz. Pamukova’mıza, Mekece Mahallemize, hayırlı olsun” dedi.

Bu yeni tesis, Mekece sakinlerinin yaşamına yeni bir soluk getirecek.