Sakarya Valiliği, meteorolojik verilere göre şehir genelinde yarın beklenen kuvvetli sağanak yağışa karşı uyarıda bulundu.

Sakarya Valiliği, meteorolojik verilere göre yarın sabah saatlerinden itibaren beklenen kuvvetli sağanak yağışa karşı uyardı. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Meteoroloji verilerine göre; ilimizde yarın (15 Aralık Pazar) beklenen yağmur ve sağanak şeklindeki yağışların; sabah saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması beklenmektedir. Olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.