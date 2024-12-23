SUBÜ Engelsiz Üniversite Koordinatörlüğü ve Türkiye Beyazay Derneği iş birliğiyle; içerisinde fotoğraf sergisi, belgesel gösterimi, panel ve imza gününün yer aldığı ‘Dünya Engelliler Günü Etkinliği’ düzenlendi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Engelsiz Üniversite Koordinatörlüğü ve Türkiye Beyazay Derneği iş birliği ile ‘Dünya Engelliler Günü Etkinliği’ düzenlendi. Sabahattin Zaim Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinliğe SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Türkay, Sanayi ve Teknoloji Eski Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Hasan Ali Çelik, Türkiye Beyazay Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Lokman Ayva, SUBÜ Engelsiz Üniversite Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Selma Yılar, akademisyenler, bürokratlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve öğrenciler katıldı. Etkinlik, SUBÜ mezunu yüzde 90 görme engelli Emirhan Gümüş’ün fotoğraf sergisi ile başladı. Salon programında ise ilk olarak açılış ve protokol konuşmaları yapıldı. ‘Maceraya Engel Yok’ isimli belgeselin video gösterimi ile devam eden etkinlik kapsamında SUBÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ömer Seçgin, deneyim paylaşımında bulundu. Daha sonra ise ‘Eşit Adımlar Paneli’ düzenlendi. Rektör Sarıbıyık panelistlere teşekkür belgesi takdim etti. İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Halis Kuralay ise katılımcılar için kitaplarını imzaladı.

Dünya Engelliler Günü Etkinliği çerçevesinde programın açılış konuşmasını yapan SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, engellilerin her alanda olduğu gibi eğitimde de hiçbir eksiklik hissetmemeleri için gayret gösterdiklerine vurgu yaptı. Yunus Emre’nin “gelin tanış olalım, işin kolayın tutalım, sevelim sevilelim, dünya kimseye kalmaz” dizelerinden alıntı yaparak engellilerin toplum içerisinde yok sayılmamasının önemini belirtti. Engellilerin Sakarya’daki yaşamlarını kolaylaştırmak için çaba sarf ettiklerini söyleyen Beyazay Derneği Sakarya Şube Başkanı Nadiye Kabakçı, etkinlik iş birliği için SUBÜ’ye teşekkür etti. SUBÜ Engelsiz Üniversite Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Selma Yılar ise etkinliğin farkındalık oluşturma amacına dikkat çekerek yoğun katılım için minnettar olduğunu ifade etti.

Etkinlik çerçevesinde engellilerin yalnız başlarına da zorlukların üstesinden gelerek birlikte hareket edebileceklerini göstermek adına hazırlanan, ‘Maceraya Engel Yok’ isimli belgeselden kesitler katılımcılarla paylaşıldı. Sonradan görme engelli olan Türkiye Beyazay Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Lokman Ayva’nın moderatörlüğünü üstlendiği, doğuştan görme engeli bulunan İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Halis Kuralay ve doğuştan görme engeli bulunan TRT Yayıncı ve Yapımcısı Çiğdem Dörtköşe Erdik’in panelist olarak katıldığı Eşit Adımlar Paneli’nde ise görme engellilerin yaşamına odaklanıldı. Bu doğrultuda görme engellilerin toplumsal hayat içerisinde yaşadığı zorluklar, dünyayı algılama biçimleri, eğitim hayatı zorlukları, kariyer ve istihdam zorlukları, insanlar ve toplumla ilişkileri, çocuklarını nasıl büyüttükleri gibi konular ele alındı. Panelistler katılımcılardan ve engelli öğrencilerden gelen soruları da cevaplandırdı.